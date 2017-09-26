Львівському аеропорту передали піаніно

Церемонія урочистої передачі піаніно відбулася за присутності заступника голови Львівської ОДА Оксани Стоколос-Ворончук, Почесного консула Королівства Бельгія Ярослава Гарцули, представника МЗС України у м. Львові Вячеслава Войнаровського та представників Національного університету «Львівська політехніка».

«Українсько-бельгійські відносини завжди були дружніми та ґрунтувались на взаємній повазі. Наша співпраця поглиблюється як в гуманітарно-культурній сфері, так і в економічній галузі. Львівщина і надалі позиціонуватиме себе як регіон, що тримає першість у налагодженні всебічної співпраці із різними країнами ЄС», – зазначила Оксана Стоколос-Ворончук.

Після урочистої презентації Почесний консул Королівства Бельгія Ярослав Гарцула виконав імпровізацію на тему «Місячної сонати» Людвіга ван Бетховена на новому піаніно «Україна».

Бельгійська компанія приурочила свій подарунок до запровадження безвізового режиму України з ЄС.