Львів’ян запрошують на похмільний забіг

Забіг відбудеться в рамках фестивалю Craft Beer & Vinyl Music Festival.

«Є у світі клуби, (наприклад, Hash House Harriers), які об’єднують пивну та бігову тематику. Учасники просто роблять якийсь забіг і як частина цього формату потім сідають в пабі і обговорюють щось за пивом. І такі речі, вони популярні у всьому світі, і тепер «приходять» до нас», – розповідає Юрій Заставний, ідейний натхненник Театру пива «Правда».

Легка фізична активність і споживання пива, яке є джерелом легких вуглеводів, дають тілу нагальну енергію. Це нормально впливає на людський організм – переконують організатори незвичного забігу. Окрім того, для учасників це також можливість ознайомитись з парком «Знесіння», де й відбудеться забіг.

«Почнемо біля озера, потім кілька кругів по пагорбу і закінчимо на !FESTrepublic на фестивалі»,– зазначає Артем Третьяков, представник клубу TRILEWY, співорганізаторів забігу.

Традиційно після забігу можна буде поспілкуватись за пивом і скуштувати пиво від представників крафтових броварень зі всієї України. Переможець отримає пивний бокал з фішками.

Забіг розпочнеться о 12:00 біля озера у парку Знесіння. Реєстрація відкрита.