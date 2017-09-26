Лікарі назвали причину масового отруєння рибою з Привокзального ринку

Причиною отруєння копченою рибою у Львові стали бактерії сальмонели. Такими є результати бактеріологічних досліджень, повідомив «Львівській газеті» головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

«Причина хвороби – сальмонела, яка потрапила в організм хворих внаслідок вживання риби. Внаслідок цього розвинувся сальмонелоз, з симптомами якого хворі поступили на лікування», – пояснив Сегій Федоренко.

За словами Сергія Федоренка, станом на сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебуває 56 пацієнтів, серед яких шестеро дітей. Ще двоє пацієнтів госпіталізовані у Пустомитівську центральну районну лікарню. Ще 4 особи, в тому числі й дитина, відмовилися від госпіталізації та перебувають на амбулаторному лікуванні.

«З нашої лікарні наразі нікого з хворих не виписали. Стан хворих – середньої тяжкості, але не викликає занепокоєння. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів», – прокоментував лікар.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», 22 вересня до Львівського обласного центру ЕМД МК надійшло повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб із діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Потягом 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Усі вони споживали рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному з торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові.

За фактом масового отруєння людей поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.