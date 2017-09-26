До кінця року у Львові планують встановити 60 камер відеонагляду

На сьогодні місто Львів обладнане 133 камерами відеонагляду, до кінця року планують встановити ще 60

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

«Управління безпеки міста впроваджує і веде відеонагляд усіх можливих видів небезпек, які можуть бути у місті. Ми співпрацюємо по відеомоніторингу з Національною поліцією, Патрульною поліцією та Службою безпеки України. Зараз вже готовий наступний – другий етап: забезпечення відеокамерами виїзду з міста на вул. Городоцькій, вул. Стрийській-Кульпарківській і вже реалізовується проект по вул. Б.Хмельницького», – зазначив Юрій Діль.

Цього року вже є плани щодо створення громадських просторів, де будуть встановлені відеокамери і рупори оповіщення. Останні підключать до управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення і до Державної служби надзвичайних ситуацій.

«Перша така громадська зона, яку обладнають відеонаглядом, – це площа Митна. Також громадський простір на Дорошенка, який зараз облаштовують. Відповідно, там забирають МАФи, створюють красиві місця, де зможуть відпочивати люди. А там, де є скупчення людей, там, звичайно, потрібно відеонагляд.

На сьогодні день діючих нових відеокамер, які встановлені в місті, є 133. Уже встановлено відеонагляд на об’єктах Консульства Республіки Польща, пам’ятника Степана Бандери, пл. Св.Юра, заїзд на вул. Б.Хмельницького, Галицьке перехрестя. Згодом на Чернівецькій і площі Двірцевій буде встановлено відеонагляд також. Таким чином до кінця року буде ще додатково підключено 60 камер. Для того, щоб місту повністю контролювати всі заїзди, перехрестя і головні точки, потрібно близько 1500 тисяч камер. Проект є готовий і ми йдемо етапами», – додав начальник управління безпеки міста.