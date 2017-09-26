Фестиваль кави у Львові відвідало 150 тисяч осіб

21-24 вересня у Львові тривав XI Lviv Coffee Festival. Протягом чотирьох днів фестиваль відвідало близько 150 тисяч людей. Територія фестивалю була поділена на дві частини. На одній із них проходив Кавовий ярмарок, який є найбільшим у країні. Найкращі кав’ярні міста пропонували найсмачніші сорти кави з усього світу, ексклюзивні кавові коктейлі та солодощі до кави. Прем’єрами цьогорічного фестивалю стали кавові дерева, які кожен охочий зміг придбати на згадку про свято, а також презентація ексклюзивного кавового вина.

На іншій частині фестивалю відбувалися презентації широкого асортименту кавового обладнання та аксесуарів і для початківців у кавовому бізнесі, і для промислового рівня. Інновації, особливо приділена увага якості та клієнтам, стали вагомими конкурентними перевагами багатьох представлених брендів на КаваExpo.

Третій день фестивалю розпочався з Кавової Веломилі. Кавомани та велофани прогулювалися старими вулицями Львова та смакували запашною кавою в центрі міста.

Ініціативою цьогорічного фестивалю стала співпраця з експериментальною студією з повторного використання сировини «Гуща» та «ZeroWasteLviv». Об’єднанні зусилля спрямували на зменшення генерування та збільшення роздільного збору й переробки відходів. Кавову гущу, яка залишалася після приготування кави, волонтери фестивалю збирали у спеціальні контейнери та передавали ініціаторам для вирощування грибів. Представники студії «Гуща» не приховують, що така ідея запозичена, однак упевнені в майбутній популярності вирощених таким чином грибів серед українців.

Щоранку протягом фестивалю на площі Музейній, 1, у кав’ярні «Домініканес», за горнятком кави збирались експерти для обговорення новин кавової індустрії. У завершальний день фестивалю відбулась розмова з каталонським письменником Карлесом Торнером в рамках Lviv 2017 PEN International Congress.

Традиційно на фестивалі в рамках KulchytskyCoffeeCup проходила серія чемпіонатів, які об’єднали найкращих.

Переможцями Чемпіонату Бариста/Класика стали:

1-ше місце – Таха Рамі,

2-ге місце – Станєва Тетяна,

3-тє місце – Штепенко Артем.

У Чемпіонаті з приготування кави у джезві перемогу здобули:

1-е місце – Тарикіна Тетяна,

2-ге місце – Коростельов Анатолій,

3-тє місце – Рубцов Дмитро.

У Чемпіонаті з альтернативного каптейстингу, або, як ще його називають, Чемпіонат із «кавової» пам’яті, перемогли:

1-ше місце – Пеньора Іван,

2-ге місце – Штепенко Артем,

3-тє місце – Стрельников Костянтин.

Переможцями Чемпіонату з помелу кави, III Grind&Brew Championship Ukraine стали:

1-ше місце – Стрельников Костянтин,

2-ге місце – Суконкин Олександр,

3-тє місце – Гризунов Олександр.

Особливу цікавість серед відвідувачів викликав Чемпіонат з Лате-арту. У ньому перемогу здобули:

1-ше місце – Суконкин Олександр,

2-ге місце – Молчан Артем,

3-тє місце – Склянчук Андрій.

Окрім пам’ятних кубків і дипломів, переможці отримали грошову винагороду. Призовий фонд цього року становив 25 000 гривень.

Про те, яка кав’ярня у Львові отримала титул найкращої, а також інших переможців у спеціальних номінаціях, читайте за цим посиланням.