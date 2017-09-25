Завтра у Львові потепліє

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 26 вересня, на території Львівської області та у місті Львові вночі і вранці – туман, видимістю 200 – 500 м. Без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3 – 5 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20° тепла.

На наступні дві доби – 27-28 вересня синоптики обіцяють також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря 27 вересня вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18° тепла, 28 вересня вночі 2 – 7° тепла, вдень 11 – 16° тепла.