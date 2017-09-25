У середу Львівщина відзначатиме Міжнародний день туризму

27 вересня – у всьому світі день туризму. Львів підготував низку святкових заходів, серед них і безкоштовні.

Зокрема, у середу в місті презентують новий екскурсійний «розумний» маршрут «Вперше у Львові». Це будуть кам’яні таблички з QR-кодами на хідниках біля архітектурних та інших пам’яток. Після зчитання коду, турист зможе прочитати на своєму смартфоні інформацію про об’єкт. А кам’яні стрілочки на тротуарах будуть показувати, куди рухатися далі. Загалом маршрут об’єднує 15 місць.

«Також охочі зможуть зареєструватись на два квести по місту чи прогулятись екскурсією по території Цитаделі, одну з прогулянок тут проведуть англійською мовою», – розповідають у міській раді.

Крім того, в цей день Львівський торговельно-економічний університет відкриє для відвідувачів навчальний туристичний інформаційний центр.

Школярам Львівщини також пропонують цікаві події. Львівська ОДА проведе святкування під гаслом «Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай».

«Це будуть безкоштовні екскурсії для школярів. Одна із них – «Вулицями Івана Франка», інша – на вежу Ратуші», – кажуть в облдержадміністрації.