У Львові на благодійному концерті збиратимуть гроші для «Джерела»

23 жовтня в Оперному театрі відбудеться щорічний VII Благодійний концерт на підтримку дітей та молоді з особливими потребами центру «Джерело».

На свято приїде Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г.Г. Верьовки. Зокрема, у концерті візьмуть участь 70 хористів та танцюристів.

«Колектив привезе нову яскраву та колоритну програму під керівництвом генерального директора та художнього керівника Зеновія Корінця. Вихованці «Джерела» готують для всіх гостей багато сувенірів, несподіванок та приємностей», – розповідають організатори.

Таким чином у «Джерелі» хочуть зібрати кошти на навчальні та реабілітаційні програми для майже 200 дітей, які щодня відвідують заклад.

Продаж квитків на сайті Gastroli.ua та в центрі «Джерело», що на проспекті Червоної Калини, 86а.