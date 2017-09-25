У Львові копченою рибою отруїлися понад півсотні людей

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 18:15 год. 22 вересня до Львівського обласного центру ЕМД МК надійшло повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб із діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Потягом 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Усі вони споживали рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному з торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові.

Станом на 06:00 сьогодні, 25 вересня, всього виявлено 56 потерпілих, серед них 7 – діти. З них госпіталізовано 52 особи (в тому числі 6 дітей), ще четверо осіб (у тому числі одна дитина) відмовилися від госпіталізації, їм призначено амбулаторне лікування.

Стан 14 осіб – наближений до важкого, всі інші – у стані середньої важкості, – додали в департаменті.

За фактом масового отруєння людей поліцейські відкрили кримінальне провадження за цим фактом за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.