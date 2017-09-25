У філармонії звучатиме «Найкраще з Чайковського»
Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker під керівництвом засновника оркестру, австрійського диригента та композитора Маттіаса Георга Кендлінгера 16 жовтня 2017р. виконуватимуть твори П.І. Чайковського у приміщенні Львівської філармонії.
Казкова, лірична, барвиста та безтурботна музика, яка звучатиме на цьому концерті, скеровує у світ дитинства, розуміння добра та зла, прагнення любові.
Художній керівник проекту та диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).
Диригент: Максиміліан Кендлінгер (Австрія).
Фортепіано: Філіп Шойхер (Австрія).
Попередні враження від концертів можна отримати в YouTube: http://www.youtube.com/kkphilharmoniker. Також завітайте на сторінку у Facebook: www.facebook.com/kkphilharmonikerUA/
Вартість квитків – 70-300 грн.