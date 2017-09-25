Ринок струменевих принтерів в Україні ще не досяг докризового рівня

Цей факт обумовлює стійкий попит на портативні пристрої для друку, найбільш популярними з яких є струменеві принтери з СНПЧ. Їхня головна особливість – контейнери, в які можна самостійно доливати чорнила. Це виключає необхідність коштовної заміни картриджів. На сайті компанії INKSYSTEM можна детальніше ознайомитися з асортиментом такого обладнання, доступного для замовлення в Україні, а в цій статті мова піде про особливості вітчизняного ринку.

Ситуація, що склалася в сегменті

Політичні події 2014 року призвели до девальвації гривні більш ніж утричі, падіння внутрішнього валового продукту і, як наслідок, занепаду ІТ-галузі. Обсяги продажу струменевих принтерів відчутно зменшились. Криза тривала майже два роки. Зараз ситуація починає вирівнюватися. Дослідження, проведені компанією IDC, свідчать, що зростання ринку на початку 2017 року становило приблизно 60% мінімальних показників, досягнутих у важкі для країни часи. Спостерігається позитивна динаміка, яка має вивести галузь на докризові об’єми продажів до 2018-2019 років.

Частка ринку з точки зору типів пристроїв

Український ринок струменевих принтерів на сьогодні більш ніж на 80% відсотків складається з низькорівневих продуктів. Відповідно, 10-20 % – це професійна техніка для офісного використання. Це обумовлено тим, що на тлі тотального скорочення бюджетів компанії продовжують використовувати пристрої для домашнього застосування в корпоративних цілях. Такий підхід дає тільки миттєвий економічний ефект, тому що використання недорогого побутового пристрою для офісних потреб значно збільшує витрати на супровід і знаряддя, а також не дозволяє організувати контроль процесів друку. Є всі шанси сподіватися, що в найближчому майбутньому частка ринку професійних пристроїв зростатиме.

Витратні матеріали

Зараз існує можливість придбати широкий спектр кольорових та монохромних картриджів відомих виробників. Але більшість клієнтів віддає перевагу реплікам. Вони значно дешевші та менш вибагливі. Попитом користуються системи безперервної подачі чорнил, папери на фотооснові щільністю 140-170 г/кв. м, вінілові та металізовані плівки. Об’єми продажів витратних матеріалів зростають, але дуже повільно. Взагалі показники схожі з ситуацією на ринку струменевих принтерів: коли криза буде знесилена остаточно, ситуація цілком вирівняється.