Президент підписав Закон України «Про освіту»

Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ «Про освіту», який Верховна Рада України ухвалила 5 вересня 2017 року.

«Це – одна з найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої», – зазначив Петро Порошенко.

Президент особливо наголосив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар’єри в Україні.

Водночас глава держави підкреслив важливість неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.

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«Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов’язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами і є взірцем для сусідніх країн», – зауважив Петро Порошенко.

Президент також звернувся до Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти і науки провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.