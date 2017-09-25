Під колесами сміттєвоза у Львові загинули дві жінки

Учора на вул. Полуботка, 11 (Сихів) під колесами сміттєвоза загинули дві жінки – 1938 та 1966 років народження

За словами очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході та потрапили під передні колеса сміттєвоза, – інформують у прес-службі ЛМР.

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 вересня близько 13.00.

Поліцейські з’ясували, що водій сміттєвоза «MAN» наїхав на двох львів’янок, матір і доньку віком 79 та 53 роки.

Унаслідок наїзду жінки отримали травми, несумісні з життям.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.