На новобудові у Львові на чоловіка впала частина будівельного крана

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 25 вересня, о 13.43 на новобудові по вул. Залізничній, 7 під час виконання будівельних робіт на чоловіка впала частина будівельного крана, завдавши численних травм.

Постраждалого 1962 року народження, зареєстрованого у м. Львів, у важкому стані з діагнозом «травматичний шок, неповна травматична ампутація правої кисті, ампутація першого пальця правої кисті, відкритий перелом верхньої третини правого передпліччя, закритий перелом середньої третини правої гомілки, ЗЧМТ, струс головного мозку» бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.