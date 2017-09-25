На Митній висадять яблуні та сливки

Розсадник Elit Flora, що в місті Городок, вирішив подарувати дерева для площі Митної у Львові. На площі висадять яблуні та сливки. Про це повідомляє Urbanideas.

«Зараз ці яблуньки і сливки ще ростуть у землі, а вже у жовтні переселяться на площу Митну», – пишуть на сторінці громадської організації.

Окрім того, вже в суботу, 30 вересня, на Митній організовують «квітково-садильну зустріч», у межах якої на площі досадять квіти.

Організатори зустрічі надають перелік того, що було б доречним на Митній.

Якщо ви маєте бажання долучитися до засаджування квітників на площі, то треба вибрати щось із переліку, купити (або поділитись, якщо маєте такі рослини вдома) та зголоситися в повідомленні: я маю таке!

«У суботу в кінці вересня, при потребі не один раз, зберемося на площі для висаджування. Якщо у вас немає на це часу, ми з радістю посадимо рослини замість вас, тільки напишіть нам про це. Також ми поливаємо усе, що досаджуємо. Долучайтеся! Це для краси нашого міста!» – додають на facebook-сторінці події.

Urbanideas – це громадська організація, яка має на меті розвиток якісного архітектурного та урбаністичного середовища і поширення знань про них.

«Ми займаємося організацією архітектурних воркшопів, спрямованих на розвиток занедбаних територій і закинутих громадських просторів, проводимо освітні лекції, де розповідаємо про свій досвід активності в місті і запрошуємо спеціалістів до професійних дискусій, робимо вуличні меблі для оживлення занедбаних місць, налагоджуємо співпрацю між професіоналами та громадою задля вирішення проблем у сфері міського простору. Ми відкриті до співпраці з однодумцями і раді волонтерам», – пишуть про себе активісти організації.