Американські лікарі у Львові прооперують понад 50 дітей

Протягом тижня, з 23 по 30 вересня, група американських лікарів проводить безкоштовні консультативні огляди та операції дітям з усієї України, які страждають через опікову хворобу

Операції відбуватимуться за участі фахівців бостонської дитячої лікарні Shriners Hospitals for Children, а також їхніх українських колег під керівництвом доктора Геннадія Фузайлова.

Працюють дев’ять американських хірургів, анестезіологів та помічників на базі клініки Medicover спільно з командою фахівців Medicover, опікового центру 8-ї МКЛ Львова, МДКЛ Львова та ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», а також групою волонтерів-студентів старших курсів ЛМНУ ім. Д. Галицького.

До Львова лікарі прибули в рамках прокту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» вже всьоме. Їхня головна мета – допомогти якомога більшій кількості українських дітей побороти наслідки опіків тіла різного ступеня важкості.

Під час роботи американських медиків вперше в Україні буде застосовано лазерну установку «UltraPulse CO2 (Lumenis)» – інноваційний метод лікування опікових травм.

Загалом до участі в проекті запросили 190 дітей з різних куточків України, зокрема зі сходу. Планується, що медики проведуть більше 50 операцій.