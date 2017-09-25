Американські лікарі у Львові прооперують понад 50 дітей
Операції відбуватимуться за участі фахівців бостонської дитячої лікарні Shriners Hospitals for Children, а також їхніх українських колег під керівництвом доктора Геннадія Фузайлова.
Працюють дев’ять американських хірургів, анестезіологів та помічників на базі клініки Medicover спільно з командою фахівців Medicover, опікового центру 8-ї МКЛ Львова, МДКЛ Львова та ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», а також групою волонтерів-студентів старших курсів ЛМНУ ім. Д. Галицького.
До Львова лікарі прибули в рамках прокту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» вже всьоме. Їхня головна мета – допомогти якомога більшій кількості українських дітей побороти наслідки опіків тіла різного ступеня важкості.
Під час роботи американських медиків вперше в Україні буде застосовано лазерну установку «UltraPulse CO2 (Lumenis)» – інноваційний метод лікування опікових травм.
Загалом до участі в проекті запросили 190 дітей з різних куточків України, зокрема зі сходу. Планується, що медики проведуть більше 50 операцій.