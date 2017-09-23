Завтра Львівщина запрошує на 4 фестивалі

У селі Звенигород, що на Пустомитівщині, виступатимуть танцювальні колективи. Фестиваль «Пустомитівські викрутаси» заснували для того, щоб відродити і розвивати українське хореографічне мистецтво.

А на Золочівщині село Ушня організовує свято «У колі родинного дерева».

Фестиваль духовної пісні « Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю» збере глядачів в селі Грушів. Тут співатимуть хорові колективи, ансамблі та окремі виконавці Дрогобицького району.

Ще один захід пройде в селі Лисятичі. Тут відбудеться гала-концерт старовинної української пісні «Крилець-крилець». Участь в фестивалі візьмуть більше 40 народних домів Стрийщини, повідомляють у Львівській ОДА.