Убивчий мир: як допомогти атовцю «повернутися» з війни

На сьогодні в базі Міністерства внутрішніх Справ понад 100 анкет про суїциди. Проте в міністерстві кажуть, що цифра набагато більша. Як допомогти атовцям адаптуватись вдома та чого слід уникати в розмові з учасниками війни?

За три роки війни військова прокуратура зафіксувала близько 500 випадків суїциду серед учасників АТО, які повернулися із зони бойових дій. Керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк каже,що тенденція самогубств серед військових притаманна не лише Україні, а й у всьому світі.

«Якщо порахувати кількість учасників бойових дій, а їх більше 200 тисяч, у відсотковому відношенні втрат не так багато. Він не суттєво відрізняється від європейських країнах, де високий рівень життя», – говорить Олександр Поронюк.

Для допомоги учасникам бойових дій на Сході у Львові діє спеціальний центр. Там кажуть, що лише за цей рік за допомогою звернулось понад 5 тисяч військових та їх родин. Крім допомоги з пошуком роботи, юридичних консультацій та соціально-медичних послуг тут з атовцями працюють і психологи.

«Дуже важливий процес адаптації учасника бойових дій, адже після повернення додому, в мирний час після війни будь-яка людина повинна мати час на пристосування до умов. Коли людина в зоні бойових дій, то вона працює на те, щоб вберегти себе та свого побратима. Коли ж вона повертається, то можуть бути і порушення сну, людина може більше придивлятись до оточення, спостерігати», – розповіла психологиня центру Юлія Конта.

Щоб не погіршувати психологічного стану учасника війни експертка радить не ставити людині багато запитань, не змушувати говорити, особливо про події на війні та створити комфортні умови вдома. Крім того варто уникати вибухів пітард чи феєрверків, адже їх військовий може сприйняти неоднозначно.

«Часто люди роблять такі звичайні помилки…не варто говорити «ти маєш це зробити» чи «ти повинен», треба говорити більше про свої переживання, про те, як допомогти цій людині», – говорить психологиня.

Лікарі кажуть, що для повної адаптації в мирній зоні людині потрібно приблизно півроку. Для швидшого відновлення близькі можуть створити для військового умови, в яких він би почувався у безпеці.

За допомогою у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій можна звертайтись за адресосю вул.Пекарська,41. До центру за психологічною допомогою вже звернулось майже 8 сотень військових та їх родичів.