Погода на вихідні

Дощ, який ішов уночі, до ранку послабшав, а до середини дня має закінчитися. Як інформує сайт ua.sinoptik.ua, температура повітря у Львові сьогодні становитиме від 11 до 14 градусів тепла.

За останні 130 років 23 вересня максимальна температура повітря – +29.2° була 2003року. Мінімальну температуру повітря зафіксували 1961 року – 1.4°С.

Цього дня вшановують пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Погоду наші предки передвіщали за горобиною. Якщо горобини в лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання.

Неділя, 24 вересня, не потішить ясною погодою – хмари у Львові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дощ. Ввечері він має послабшати.

За останні 130 років 24 вересня було найтепліше 1979-го – 24.2°С. А найхолоднішим цей день був 1951 року – повітря тоді «прогрілося» до 0.5°С.

24 вересня відзначають день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші предки спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.