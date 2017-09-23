Львів’ян запрошують на відкрите змагання з вуличного воркауту

Steel Workout Show – це відкрите змагання з елементами шоу з популярного виду вуличного спорту – воркауту.

Участь у заході безкоштовна, а на переможців очікують подарунки. Початок – о 15.00.

Змагання відбуватимуться в двох різних номінаціях серед дівчат і серед хлопців, незалежно від вікової категорії. Взяти участь і поборотися за цінні призи (смартфони та фітнес-браслети) можуть усі охочі. Для цього потрібно лише зареєструватися в адміністратора перед заходом.

Захід пройде за участю міжнародної організації Street Workout під керівництвом її ідеолога – спортсмена Дениса Мініна. Тренер проведе відкритий майстер-клас і розповість, як правильно займатися спортом у вуличних умовах.

«Ми запрошуємо всіх, хто любить спорт, і особливо тих, хто лише мріє його полюбити і сформувати сталевий корпус, на Steel Workout Show. Адже спорт – це не тільки корисно і красиво! Завдяки своїй фізичній підготовці, ви зможете виграти чудові ґаджети, аби планувати і контролювати тренування. Або ж просто приходьте підтримати українських чемпіонів і подивитися показові виступи наших спортсменів», – запрошує Денис Мінін.

Steel Workout Show – це тур містами України, який вже з успіхом минув у Дніпрі, Харкові та Києві, а після Львова вирушить до Одеси.