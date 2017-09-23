Найкращі фільми для осінніх вечорів

Шелест листя, що опадає, останні теплі дні, перші дощі... Це час року, коли налаштовуєшся на романтичний лад

І як же приємно осінньою порою загорнутися в плед, налити гарячого чаю та переглянути якийсь хороший фільм. «Львівська газета» зібрала фільми, в яких осінь постає у всій красі.

Любовний настрій / In the Mood for Love (2000)

1962 рік. Гонконг. Дві сімейні пари, які переїхали в орендовані апартаменти, поселяються в сусідніх кімнатах. І в тому, і в іншому сімействі спостерігається однакова картина: один з подружжя постійно сумує вдома на самоті, оскільки «друга половинка» вічно затримується у різних невідкладних справах, пов’язаних з роботою, або роз’їжджає по відрядженнях. Так проводять дні і вечори, сидячи в своїх оселях, журналіст місцевої газети Чоу і його приваблива сусідка Су.

Сусіди, що нудьгують, швидко знаходять спільну мову, і між ними виникає безкорислива дружба. Вони підозрюють своїх половинок у невірності і незабаром з’ясовують, що «запрацьовані» чоловік Су і дружина Чоу – коханці. Ця тема не дає спокою вразливому журналісту. Йому хочеться зрозуміти, як між його дружиною і чоловіком Су виникли такі взаємини, що послугувало причиною. Чоу пропонує заради інтересу зіграти в своєрідну рольову гру: вжитися в образи своїх невірних і розіграти невеличкий спектакль, який відтворює все, що може між ними відбуватися. Су погоджується, бо їй ця ідея здається цікавою. А щоб не уподібнюватися зрадникам, пара домовляється не ставати коханцями. Але вони занадто захопилися цією виставою і не помітили, як з часом гра поступово переросла в роман.

Що ж це: провидіння долі, яка поєднала два самотніх люблячих серця, чи у героїв все закінчиться так само, як і у їхніх зрадливих половинок? Який буде фінал цієї інтригуючої історії?

Стрічка визнана одним з найбільших досягнень світового кіномистецтва останніх десятиліть і вважається одним з найкращих фільмів про кохання.

«Любовний настрій» прийнято об’єднувати в трилогію з фільмами «Дикі дні» (1991 р.) та «2046» (2004 р.)

Легенди осені / Legends of the Fall

«Деякі люди дуже ясно чують свій внутрішній голос, і живуть так, як він їм підказує. Такі люди сходять з розуму. Або стають легендами». Так починається історія сім’ї Ладлоу – стрімка і романтична розповідь про трьох братів, їх батька та молодої і неперевершеної жінки, яка фатальним чином змінює життя кожного з них.

З дитинства троє братів нерозлучні, однак вони ще не підозрюють, по якій стежці пристрастей і насильства поведе життя кожного з них.

Крізь жахи Першої Світової, крізь втрачені роки, що прийшли слідом за війною, через любов і втрати, зраду і надію.

Фільм екранізований за твором Джима Херрісона «Легенди осені».

Режисер: Едвард Цвік

У ролях: Бред Пітт, Ентоні Хопкінс, Ейдан Куїнн, Джулія Ормонд та ін.

Осінь у Нью-Йорку / Autumn in New York

Осінній Нью-Йорк манить своєю красою, так і хочеться прогулятися по всипаному листям парку. Саме в парку господар ресторану Уілл Кін розлучається зі своєю коханою. І в ту ж хвилину бачить Шарлотту Філдінг. Увечері він знову зустрічає її у себе в ресторані, де Шарлотта святкує 22-річчя. Досвідчений і невтомний ловелас Уілл, незважаючи на свої 48 років, миттєво закручує нову любовну пригоду: чи існує таке поняття, як вік, для чоловіка із зовнішністю Ричарда Гіра? Роман стрімко розвивався, як раптом Уілл Кін дізнається про те, що його обраниця смертельно хвора, і що жити їй залишилося рік. Або і менше…

Режисер: Джоан Чень.

У ролях: Ричард Гір, Вайнона Райдер, Ентоні ЛаПалья, та ін.

Солодкий листопад /Sweet November (2001)

Затягнутий в строгий костюм Нельсон Мосс вічно кудись поспішає і постійно зайнятий. Він не уявляє собі іншого способу життя. Але жива і ексцентрична Сара Дівер вже поспішає йому на допомогу. Якщо у неї вийде, Нельсон стане її новою перемогою в серії виправлених людських доль. Щомісяця вона проводить з новим пацієнтом, якому потрібна допомога. Ніяких зобов’язань. Ніякого тиску. Ніякої залежності. І ніякої закоханості. Сумний ліричний фільм з чудовими акторами, яким співпереживаєш від початку і до кінця.

Режисер: Пет О’Коннор.

У ролях: Кіану Рівз, Шарліз Терон, Джейсон Айзекс, Грег Джерманн, та ін..

Коли Гаррі зустрів Саллі / When Harry Met Sally (1989)

Гаррі і Саллі знайомі з часів створення світу. Вони разом навчалися, приходять один одному на допомогу в будь-яких життєвих колотнечах, допомагають у пошуках близької людини. Навіть коли вони втрачають один одного з поля зору, доля зводить їх знову і знову. Вони найкращі друзі вже тисячу років. Але їхня дружба постійно перебуває під загрозою. Обох наполегливо мучить питання: чи не варто їм стати більше, ніж друзями?

Чи можуть чоловік і жінка дружити по-справжньому? Чи така дружба неминуче рано чи пізно закінчується тіснішими відносинами?

Режисер: Роб Райнер.

У ролях: Біллі Крістал, Мег Райан, Керрі Фішер, Бруно Кірбі, Стівен Форд, та ін.

Розумник Вілл Гантінґ / Good Will Hunting (1997)

Вілл Гантінґ – 20-річний хлопець з Бостона, який раз у раз вплутується в неприємні історії. Несподівано він відкриває в собі феноменальні математичні здібності.

І коли поліція заарештовує його за чергову бійку, професор математики бере його під свою опіку, але за однієї умови: Вілл має пройти курс психотерапії. Сеанси «перевиховання», які розпочалися з недовіри, поступово переростають у дружбу між Віллом і його наставником.

Фільм присвячений пам’яті Алена Гінсберга та Вільяма Бероуза. Фільм досі входить до списку 250 найкращих фільмів усіх часів і народів.

Метт Деймон і Бен Аффлек, які написали сценарій до фільму, отримали за нього «Оскар» і приголомшили цим всю світову кіногромадськість.

Режисер: Гас Ван Сент.

У ролях: Робін Вільямс, Метт Деймон, Бен Аффлек, Стеллан Скарсгард та ін.

Великий / Big (1988)

Джошуа Баскін, 12-рiчний хлопчик мріє якнайшвидше стати дорослим. У вуличному ігровому автоматі-ворожки він загадав бажання стати великим. Наступного ранку його бажання здійснюється: вiн прокидається 30-рiчним чоловіком. Однак доля зіграла злий жарт: Джош опиняється в тілі дорослої людини, але у нього залишився розум дитини ….

За виконання головної ролі в цій блискучій комедії Том Генкс отримав «Золотий глобус» і першу номінацію на «Оскар».

Режисер: Пенні Маршалл

У ролях: Том Генкс, Елізабет Перкінс, Роберт Лоджа, Джон Герд та ін.

Спорожніле місто / Reign over me (2007)

Чарлі Файнман і Алан Джонсон колись разом вчилися в коледжі і ділили одну кімнату в гуртожитку. Через роки вони зустрічаються знову і поновлюють дружні відносини. Доля по-різному обійшлася з ними. Чарлі втратив під час терактів 11 вересня дружину і дітей, поставив на своєму житті хрест. Він завжди і скрізь ходить з плеєром, вдома у нього величезна колекція дисків, а по місту він пересувається виключно на своєму маленькому скутері, постійно перефарбовує кухню, ні з ким не спілкується і намагається все забути…

Алан же став хорошим дантистом і зразковим сім’янином. Випадкова зустріч стає для них переломним моментом в житті, оскільки і той, і інший як ніколи відчувають потребу у відданому другові.

Цей фільм підтверджує правило: Найкращі трагіки – це коміки. Це довів ще Джим Керрі в «Вічному сяйві чистого розуму», а естафету підхопив Адам Сендлер, роль якого в «Спорожнілому місті» розкриває його яскравий драматичний талант.

Режисер: Майк Байндер

У ролях: Адам Сендлер, Дон Чідл, Джада Пінкетт Сміт, Лів Тайлер та ін.