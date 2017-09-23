Експерт із питань перехідного правосуддя Філіп Вінер прочитає лекцію в УКУ

У рамках проекту «Перехідне правосуддя та примирення в Україні» Школа права УКУ розпочинає серію тематичних відкритих лекцій

Першим спікером проекту стане Філіп Вінер, міжнародний експерт із питань перехідного правосуддя. 28 вересня він прочитає відкриту лекцію «Механіка реформування правової системи у перехідний період».

Усіх охочих запрошують 28 вересня о 17.00 до Центру Митрополита Андрея Шептицького (м. Львів, вул. Козельницька, 2а, конференц-зал (127)). Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: http://bit.ly/2w8pwIs.

Мова заходу – англійська.

Довідка. Філіп Вінер був прокурором міжнародного трибуналу з колишньої Югославії (2001-2007), міжнародним суддею воєнної палати суду Боснії та Герцеговини (2008-2012), керівником юридичного департаменту надзвичайних палат у судах Камбоджі (з 2014 до сьогодні).

«Перехідне правосуддя та примирення в Україні» – проект Школи права Українського Католицького Університету. У рамках проекту передбачена серія публічних лекцій від провідних вітчизняних та іноземних експертів з питань перехідного правосуддя.