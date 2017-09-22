Університет Франка може отримати новий гуртожиток

Для одного із найбільших львівських ВНЗ – ЛНУ ім. І. Франка - незабаром, ймовірно, збудують ще один гуртожиток. Завдяки цьому більше трьох сотень студентів зможуть жити у студмістечку.

Гуртожиток постане на вулиці Пасічній,62 біля теперішніх №5 і №6. Він також буде дев’ятиповерховим, але покращеного типу. Для його спорудження потрібно 110 мільйонів гривень.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’яна Лозинського, ректорат ЛНУ разом з депутатами Львівщини подав звернення до Верховної Ради з проханням виділити кошти на будівництво. Сподіваються, що у 2018 році вже матимуть ці гроші.

«У нас дуже велика проблема із гуртожитками. Якщо цього року було подано 2500 тисячі заяв на поселення, то задовольнити ми змогли лише трохи більше тисячі. Мешкає у наших семи гуртожитках станом на зараз десь 4500 студентів», – розповів «Львівській газеті» Мар’ян Лозинський.

Найбільше потребують місць гуманітарні факультети. Це іноземних мов, юридичний, міжнародних відносин та журналістики.

Проректор також зазначив, що така ситуація виникла, зокрема, через великий потік студентів із Східної України протягом останніх трьох років.