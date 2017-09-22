Український танцювальний колектив став фіналістом американського талант-шоу

Український танцювальний колектив «Light Balance» з унікальним неоновим шоу зайняв третє місце у фіналі конкурсу America's Got Talent.

Про це повідомляє ТСН.

«Гурт, що представляє унікальне неонове шоу, увійшов до трійки лідерів змагання талантів.

Перемогу отримала маленька дівчинка Дарсі Лінн, котра представила номер, де вона виступила із ляльками. У America’s Got Talent Дарсі виграла мільйон доларів і власне шоу в Лас-Вегасі.

Light Balance є командою танцівників із Дніпра. Засновники проекту – Денис Балдін та Микита Сухенко. Кожний виступ українців розповідає їхню окрему історію за допомогою неонового шоу.