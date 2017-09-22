У Винниках відбудеться медовий фестиваль (програма)

23-24 вересня мешканців Львівщини запрошують до Винників на перший фестиваль питного меду та оздоровчої бджолопродукції, вина і сиру.

На фестиваль приїдуть десятки бджолярів із західної України. Упродовж першого дня фестивалю працюватиме дегустаційна комісія, яка обере найкращих медоварів. Результати конкурсу оголосять у неділю, 24 вересня.

Окрім меду та продукції пасічників, гості фестивалю матимуть змогу придбати найкращі вина Прикарпаття, Закарпаття та Львівщини. На фестивалі представлять вироби сироварів Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей, які успадкували давні родинні рецепти, а також продукція відомих господарств, які запропонують сири – кроттен, бюш, томет, фету, сігалон, виготовлені за традиційною французькою технологією. Крім того, традиційно можна придбати вироби народних майстрів: ткані та вишивані вироби, вироби із дерева, гаварецьку, покутську кераміку та вишиванки коломийських майстринь.

Також відбудуться цікаві тематичні майстер-класи для усіх охочих із виготовлення свічок із натурального воску.

Програма фестивалю:

23 вересня: 10.00 – 18.00 – ярмарок питного меду та оздоровчої бджолопродукції, сирних виробів і вина; 15.00 – 17.00 – концертна програма за участю вихованців культурно-освітніх закладів Винників і гостей міста.

24 вересня: 10.00 – 18.00 – ярмарок меду, вина і сиру, виробів народних майстрів;

13.00 – 17.00 – лекції та майстер-класи; 15.00 – 18.00 год. – урочисте відкриття фестивалю, концертна програма за участю колективу школи мистецтв № 9, хору «Повстанець» (м. Львів), вокального ансамблю «Зґарда», Ярини та Юліани Опалевич, гурту «Дриґ», а також козацькі бої та забави.

До уваги гостей свята 24 вересня запропонують низку лекцій:

13.00 «Продукти бджільництва та їх застосування». Лектор І. Пилипчук (м. Львів)

14.00 «Питні меди і Ваше здоров’я». Лектори: В. Дмитрук – президент Західноукраїнської спілки пасічників (м. Луцьк), К. Лецин – голова медоварів Карпатського краю (м. Богородчани Івано-Франківської обл.).

15.00 «Виготовлення натуральної косметики з продуктами бджільництва». Лектори А. Шотік та М. Шотік (м. Луцьк).

16.00 Майстер-клас із виготовлення свічок із натурального бджолиного воску. Проводить О. Логвиненко (с. Підберізці Львівської обл.)