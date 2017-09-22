Художники міжнародного симпозіуму сьогодні у Львові намалюють найбільшу акварель

Це буде картина розміром 1,5 на 10 метрів. Малюватимуть її колективно митці Ізраїлю, Молдови, Києва, Одеси, Харкова та Львова.

Акція відбудеться у сквері «на Валах» біля Львівської облдержадміністрації. А якщо заважатиме дощ, то у фойє облради, що на Винниченка, 16.

Захід організовують у рамках Міжнародного симпозіуму з акварелі «Тиждень акварельної майстерності у Львові» (The International Symposium «LVIV Watercolor Week Workshop»).

Такою подією хочуть популяризувати акварельну техніку, обмінятися досвідом та встановити творчі контакти між художниками. До слова, їх творчі роботи вже презентували у виставкових залах наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника.