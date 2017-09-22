У Львові провели капітальний ремонт вулиці Почаївської

У Личаківському районі міста Львова провели капітальний ремонт вул. Почаївської. Для реалізації проекту було передбачено 1 млн 90 тис грн.

«Інститут просторового розвитку запроектував вул. Почаївську зручною для пішоходів. Вулиця задумана як житлова зона, тому пішоходи можуть користатися не тільки тротуаром, а й дорогою. Вперше у Львові ми зробили неперервний і рівний тротуар з можливістю заїзду до прилеглих територій. Все дуже просто: висоту бордюру на житлових вулицях можна зробити не 15 см, а 4 см. Щоб пішохідний простір був неперервним, ми задумали витіснити автівки до протилежного – високого бордюру, тому біля низького тротуару стоянку заборонено», – зазначили в ЛКП «Інститут просторового розвитку».

«Ми були замовником виконання робіт на вул. Почаївській. На капітальний ремонт було виділено 1 млн 90 тис гривень. Вулиця є житловою зоною, паркуватися там не можна, однак по дорозі біля Fest Republic є облаштований великий паркувальний майданчик, де й паркують автівки», – зазначив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.