У Львові мікроавтобус наїхав на велосипедиста

Як поінформували в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 вересня близько 00.30 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 20-річного мешканця Львова.

Унаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано з діагнозом «забійна рана тім’яної ділянки, забій крила таза зліва, забій м’яких тканин правого гомілкового суглоба, забійна рана третього пальця лівої кисті з пошкодженням сухожилки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.