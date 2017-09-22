У Львові маршрутка в’їхала в огорожу (фото)

ДТП сталася сьогодні вранці на вулиці Пасічній у Львові. «Маршрутка» вилетіла на зустрічну смугу і в’їхала в огорожу. Про це «Львівську газету» повідомили у Патрульній поліції Львова.

Пасажирів у машині на той момент не було, тож обійшлося без жертв. Як уточнила начальниця відділу комунікації ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська, за кермом маршрутного таксі перебував водій 1968 року народження з Перемишлянського району. Водій пояснює, що не впорався з керуванням, оскільки йому стало зле. Зараз чоловік перебуває в лікарні, його оглядають медики.