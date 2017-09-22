У Дрогобицькому районі в озері виявили потопельницю

21 вересня о 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Модричі Дрогобицького району в озері виявлено тіло жінки 1957 року народження. Рятувальники 5 ДПРЧ м. Дрогобич за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки, витягнули із води тіло загиблої жінки без ознак насильницької смерті. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Загиблу передали працівникам поліції для встановлення обставин події.