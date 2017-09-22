Сьогодні – день осіннього рівнодення

Цього року саме 22 вересня є астрономічною межею між літом та осінню. Ще сьогодні день за тривалістю дорівнює ночі. А вже від завтра темнішати буде швидше, а зима підступатиме все ближче.

Стається так тому, що Сонце перетинає лінію екватора і заходить у Південну півкулю. Земна вісь стає вертикальною щодо Сонця, тож день на всій планеті триває однаково – рівно 12 годин. Починається астрономічна осінь.

Вважається, що саме після рівнодення настає бабине літо. Тривати воно може до Покрови, 14 вересня. Однак існує і прикмета: якщо цей день погожий, такою ж буде і осінь. Якщо ж на вулиці холодно, таку погоду слід очікувати до кінця осені.

Від сьогодні перелітні птахи починають відлітати у теплі краї, а з дерев потроху опадатиме листя.

Цікаво, що наші предки також шанували день осіннього рівнодення. В цей час вони дякували богам за врожай. А ще – прикрашали могили.

До речі, якраз від 22 вересня до Нового року залишилося рівно 100 днів. У 2018-му на зміну Півню прийде Жовта Земляна Собака