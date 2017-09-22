Ще троє діток у Львові отримали сім’ю

Діти, яких влаштували в дитячий будинок сімейного типу, є рідними братами та сестрою

Сьогодні, 22 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про влаштування трьох дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та спільне проживання в дитячий будинок сімейного типу. До нього вже влаштовано п’ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти, які влаштовуються в дитячий будинок сімейного типу, є рідними братами та сестрою, вони перебувають на первинному обліку у відділі у справах дітей Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради як діти, позбавлені батьківського піклування.

Як зазначають у відділі «Служба у справах дітей» Львівської міської ради, після знайомства з батьками-вихователями діти висловили бажання проживати в дитячому будинку сімейного типу.

Зазначимо, у Львові функціонує чотири дитячих будинки сімейного типу, в яких виховують 36 дітей, та 11 прийомних сімей, в яких виховують 16 дітей. Станом на 01.09.2017 у Львові на обліку перебуває 538 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 490 дітей (91,1%) влаштовані в сімейні форми виховання.