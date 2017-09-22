Підписано указ про демобілізацію строковиків

Міністр оборони України підписав наказ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав наказ № 484 від 19 вересня 2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року».

Документ підписано відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році».

Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, в такі терміни:

— військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, — у жовтні-листопаді 2017 року;

— інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.

Згідно з документом, командувачам видів ЗС України, командувачу ВДВ, військ оперативних командувань, керівникам структурних підрозділів МО України та Генерального штабу ЗС України, начальнику Головного управління оперативного забезпечення, Тилу ЗС України, командирам військових частин безпосереднього підпорядкування, керівникам установ та організацій дано вказівку забезпечити організоване звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової служби, підтримання військової дисципліни та дотримання статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.