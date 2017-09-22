Наступного року заплановано капітальний ремонт Замарстинівської – Садовий

Ще цього року буде розпочато підготовчі роботи з ремонту вул. Замарстинівської, а основні роботи планують проводити наступного року

Мова про заміну не лише дорожнього покриття, а й усіх мереж.

«Вулиця Замарстинівська потребує ремонту дуже давно – це складний проект, фактично, непроїзна вулиця. Зараз ми закінчуємо роботу з технічною документаціє. Цього року ми приступимо до підготовки ремонту, а повноцінний ремонт вже проведемо наступного року. В цьому році не так багато маємо грошей на ремонт цієї вулиці, адже велика частина йде на вирішення проблеми зі сміттям», – пожалівся міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, вул. Замарстинівську планують ремонтувати на ділянці від вул. Гайдамацької до вул. Липинського.