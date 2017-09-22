Найкращими господарями Львівщини стала сімейна ферма з Жовківщини

Почесну першість здобула сімейна ферма Ігоря Орищина із Жовківщини. Господарство переможця – це 100 голів великої рогатої худоби та 50 свиней. Окрім цього, фермер вирощує зернові та олійні культури.

Призові друге та третє місця вибороли фермерське господарство «Зодіак-М» Радехівського району та СОК «Сільські послуги БМ» Старосамбірського району. Власники займаються м’ясним скотарством, а також вирощують зернові, технічні та ягідні культури.

Переможців відзначили цінними призами від спонсорів фестивалю.

«На Львівщині особисті селянські господарства є найчисельнішими представниками сімейного типу в аграрному секторі економіки, тому нам дуже важливо створити правові, економічні і соціальні умови їх трансформації з набуттям статусу юридичної, фізичної особи-підприємця-виробника сільськогосподарської продукції, їх повноцінної участі в аграрному ринку, Саме тому, як продовження стратегічної програми розвитку та підтримки таких господарств, прискорення трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські товарного напрямку, ми запроваджуємо проведення щорічного Фестивалю «Кращий господар Львівщини», – зазначила під час вітального слова директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз.

Нагадаємо, 21 вересня, на торговому ринку «Шувар» відбувся фестиваль «Кращий господар Львівщини 2017». Під час свята фермери змагались у інтелектуальному та спортивному конкурсах, конкурсах «біг поросят», «доїння кіз».

Окрім цього, в межах фестивалю свою продукцію на ярмарці «Добрі традиції Галичини» презентували фермерські господарства Львівщини. В асортименті – фермерські сири та молочні продукти, домашні ковбаси, паштети, копченості, хліб, випічка, різноманітні соуси, десерти і солодощі тощо.

Святкову атмосферу гостям створили творчі колективи із Львівщини.