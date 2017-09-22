На здобуття Премії імені В. Чорновола претендують 11 публіцистичних робіт

У Держкомтелерадіо розпочав роботу Комітет з премії імені В.Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики в 2017 році

Члени комітету проаналізують 11 висунутих на здобуття премії публіцистичних робіт журналістів з Києва, Сум, Вінниці, Одеси, Хмельницького, Львова, Полтавщини.

Серед робіт, які змагатимуться за премію, – публіцистичні статті, оприлюднені в газетах «Голос України», «Час і Події» (Чикаго, США), «Новий шлях» (Канада), в літературно-краєзнавчому збірнику «Русалка Дністрова», в інтернет-виданнях «Історична правда», «iSport.ua»; телевізійні та радіопроекти, що вийшли в ефір телеканалу «Тоніс», Вінницької, Сумської, Хмельницької філій НСТУ. Члени журі розглянуть також роботу-диптих (книга разом із компакт-диском) діалогів львівського журналіста Зіновія Суходуба з Ліною Костенко та мультимедійний проект «Локомотив Європа», що містить в собі текст, фото, відео і розповідає про спільне минуле і сучасне міст Європи, які в 1866 році з’єднала залізниця з Буковини до столиці Австро-Угорської імперії.

Теми, які порушують у свої публікаціях претенденти на премію імені В. Чорновола, – про боротьбу українців за свою державність, про рух опору Голодомору 1932-1933 років («Телемарафон: герої нації», телеканал UA: СУМИ) і протистояння російській навалі (серія радіопрограм «Вони загинули за незалежність України» Хмельницької філії НСТУ), про героїв України – Василя Стуса і кіборгів донецького аеропорту.

Вони різні за формою і жанрами – від циклу науково-популярних публіцистичних фільмів «Інформаційне суспільство та інформаційні війни» (телеканал «Тоніс»), низки дослідницьких статей оглядача «Голосу України» Світлани Чорної «З братами не воюють, Або чому російсько-українські війни не регіональний конфлікт, а прояв цивілізаційного протистояння» до узагальнень власного досвіду, як можна пізнати і полюбити Україну, стати її патріотом, мешкаючи далеко за її кордоном (стаття Світлани Хусаінівни Стадник «Моє знайомство з Україною», літературно-краєзнавчий збірник «Русалка Дністрова»).

А темою статті, оприлюдненої в інтернет-виданні «Українська правда», «За покликом рідної крові. Знайти родинну історію в архівах КДБ» Дарини Рогачук стала історія власної бабусі – Марії Рогачук, висланої в 1949 році до Сибіру. Причина її арешту довгі роки була таїною для родини, бабуся не хотіла про це розповідати. Працюючи з архівами КДБ, автор розкриває сімейну таємницю: причиною арешту був зв’язок молодої вчительки села Ланівці Тернопільської області з УПА. Марії Рогачук було лише 21 рік, коли її відправили на 25 років заслання у Магадан з позбавленням громадянських прав на 5 років та конфіскацією майна. Її вина була лише у тому, що вона дуже любила Україну.

Із повним списком висунутих на Премію імені В. Чорновола робіт можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо за посиланням http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137030&cat_id=88994

Нагадаємо, Премію імені В’ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджують з 2004 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та вручають до дня народження В’ячеслава Чорновола (24 грудня).