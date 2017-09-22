Через святкування річниці торгового центру у Львові обмежать рух транспорту

У суботу буде обмежено рух автотранспорту та тролейбуса № 13

У суботу, 23 вересня, у зв’язку зі святкуванням 2-ї річниці ТЦ «Forum Lviv» буде обмежено рух транспорту.

Рух автотранспорту на вул.П. Куліша, вул.Цехова буде обмежено з 19.00 до 22.00, об’їзд здійснюватиметься прилеглими вулицями. Рух коригуватимуть відповідні підрозділи патрульної поліції Львова, виходячи з ситуації в зоні проведення заходу. Також від 19.00 не курсуватиме тролейбус № 13. Про це повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Forum Lviv (Форум Львів) – торгово-розважальний центр у Львові, відкритий 25 вересня 2015 року.[1] Розташований у центральній частині міста на вул. Під Дубом, 7Б. Належить нідерландській девелоперській компанії Multi Corporation, яка через свій офіс в Києві Multi Ukraine LLC керує торговим центром.

У Forum Lviv діють близько 120 магазинів, крамниць і бутиків, а також кінотеатр, дитяча зона та продуктовий супермаркет.

23 вересня Forum Lviv гучно святкуватиме 2 роки. Магазини ТРЦ обіцяють покупцям спеціальні знижки та вигідні пропозиції; з 14:00 у центрі розпочнеться розважальна програма з фан-конкурсами, майстер-класами та подарунками від Forum Lviv і хедлайнерів концерту. А з 19.00 розпочнеться концерт за участі Наталки Могилевської та рок-гурту «Антитіла».