Ботанічний сад запрошує помилуватися осінніми барвами

Як інформує Ботанічний сад ЛНУ ім.І.Франка, усіх охочих чекають у Ботанічному саду на вул. Черемшини, 44 з 14.00 до 18.00.

«Вона перетворює зелений колір на жовтий та багряний. Вона створює заспокійливий шурхіт під ногами. Вона змушує по-особливому цінувати теплі сонячні дні. Осінь у Львові чудова. Ми ж запрошуємо цієї неділі (24 вересня) солодко прогулятись Садом у хорошій компанії», – йдеться на сторінці Ботанічного саду у facebook.