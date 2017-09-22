12-річна школярка зі Львівщини народила дитину

12-річна мешканка Борислава народила у львівському пологовому будинку №1 здорову дівчинку вагою 2,5 кг. Щоб пологи пройшли вдало, школярці провели кесарів розтин. Про це інформує ZAXID.NET.

Головний лікар пологового будинку №1 Людмила Шекета розповіла, що 12-річну породіллю привезли до Львова за три дні до пологів, які львівські медики провели 17 вересня через кесарів розтин.

Дівчинка 2,5 кг і зростом 48 см народилася з ознаками незрілості, тож дитину перевели в Львівський обласний неонатальний центр Львівської обласної клінічної лікарні для ретельного обстеження і лікування.

За словами лікаря-неонатолога Ірини Носової, яка опікується немовлям, з дівчинкою зараз усе гаразд. Вона народилася недоношеною, у 35 тижнів, але відхилень у розвитку немає. Маля має гарний апетит і швидко набирає вагу. Учора дівчинку з інкубатора перевели в ліжечко. Цього тижня вона ще проходитиме відповідне лікування, а наступного її вже випишуть додому.

Відомо, що 12-річна породілля, ім’я якої не розголошують, є мешканкою Борислава. За даними Висового замку, батьком дитини є її 18-річний сусід. Як пояснив Олександр Атаманюк, керівник Львівського центру прав людини, його можуть притягнути до відповідальності за ст. 155 ККУ (Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), що передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. При цьому саме поняття статевої зрілості є виключно біологічним та індивідуальним і тому визначається у кожному конкретному випадку, на підставі обов’язкової судово-медичної експертизи.

За словами Ірини Носової, мати 12-річної породіллі не знала про її стан до 33 тижня вагітності. 31-річна бабуся має шістьох дітей, найменшій доньці – лише вісім місяців.