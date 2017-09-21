За звичні безконтактні розрахунки львів’янка отримала смартфон

«ПриватБанк – найінноваційніший та найцікавіший банк з усіх банків. Завдяки Приват24 та безконтактним розрахункам не використовую готівку і для мене це дуже зручно, а зараз ще й отримала за це приз!» – говорить пані Наталя.

Виграти приз може кожен клієнт, власник безконтактної картки Mastercard або смартфону з NFC (NFC – це технологія бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (до 3-5 см), що дозволяє здійснювати безконтактний обмін даними між мобільними телефонами, смарт-картами, платіжними терміналами, системами контролю доступу та іншими пристроями. Детальний опис – за посиланням privatbank.ua).

Акція розпочалась 15 липня та триватиме до 15 жовтня 2017 року. Учасники акції оплачують покупки картками Mastercard в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України за допомогою безконтактної картки або NFC-гаманця (Приват24) на суму від 50 грн одним чеком. Для участі в акції потрібно неодмінно провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону на сторінці акції «Платіть безконтактно з Mastercard – вигравайте смартфон та інші подарунки». Розіграш подарунків проводять щотижня,протягом усього періоду акції. Крім головного призу, щотижня 45 щасливчиків-зареєстрованих учасників акції отримуєютьподарункові сертифікати номіналом 500 грн в одну з мереж на вибір: Comfy, Watsons, «Сільпо» або «Фокстрот».