«Wizz Air» збільшує число польотів зі Львова до Вроцлава

Від сьогодні, 21 вересня 2017, лоукост авіакомпанія «Wizz Air» збільшує число польотів на лінії Вроцлав-Львів-Вроцлав до трьох на тиждень

Рейси виконуватимуть по вівторках, четвергах і суботах з вильотом зі Львова о 14.45. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів».

Нагадаємо, відкриття рейсу Вроцлав-Львів-Вроцлав відбулося 13 квітня 2017 року. Сьогодні літак авіакомпанії прилетів у Львів зі 161 пасажиром на борту та відлетів зі 158 пасажирами у зворотному напрямку.

За період від квітня до вересня авіакомпанія «Wiz Air» перевезла на цьому маршруті 14 591 пасажира (7245 прибуло, 7246 – відправлено) та виконала 94 рейси, завантаженість рейсу – на 88%.

Розклад і стикування в міжнародному аеропорту Вроцлава дозволяють пасажирам зі Львова діставатися країн Європи. Рейси оптимально стикуються з такими напрямками: Лондон (Станстед), Ліверпуль, Дублін, Франкфурт-на-Майні, Мадрид.