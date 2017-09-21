Унаслідок потрійної ДТП у Львові травмувалися троє осіб

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 вересня о 20.40 на перехресті вулиць Стрийська і Наукова.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо з’ясували поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 2115» під керуванням 20-річного львів’янина з автомобілем «Тойота», яким керував 39-річний мешканець Львова, та автомобілем «Фольксваген Поло», за кермом якого перебувала 39-річна львів’янка.

Унаслідок автопригоди водія «ВАЗу» із «закритим уламковим переломом середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів, забійною раною нижньої губи справа» госпіталізовано в травматологічне відділення. У хірургічне відділення госпіталізовано водія «Тойоти» з діагнозом «забій грудної клітки справа, забій м’яких тканин лобної ділянки зліва, забійне садно лівого колінного суглобу, четвертого пальця лівої кисті». Пасажирка «Тойоти», 27-річна мешканка Стрийського району, отримала тілесні ушкодження і звернулася по допомогу медиків.

Рятувальники 30 ДПРЧ м. Львів за допомогою гідравлічних ножиць проводили роботи з деблокування потерпілого водія з автомобіля «ВАЗ 21115» та відключили акумуляторні батареї обох автомобілів, аби запобігти їх загоранню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.