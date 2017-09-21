У Львові відкрили Почесне консульство Республіки Молдова

Почесне консульство Республіки Молдова у місті Львів розташоване за адресою вул. Коновальця, 54.

Участь в офіційних заходах взяли Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан, новопризначений Почесний консул Володимир Губицький, перший заступник голови Львівської облради Андрій Білоус, голова ОДА Олег Синютка, дипломати.

Після перерізання червоної стрічки Почесний консул Володимир Губицький у своєму виступі подякував за надану йому честь та зазначив, що докладе всіх зусиль для розвитку плідної співпраці між Україною та Молдовою в усіх сферах діяльності, а також зазначив, що відкриття Почесного консульства Республіки Молдова в нашому регіоні є ще одним показником зацікавленості Молдови та України у розвитку подальшої співпраці.

«Сьогодні ми урочисто відкрили Почесне консульство Республіки Молдова у Львові. На Львівщині працює близько 50 підприємств, які мають економічні контакти з Молдовою, і з відкриттям Почесного Консульства ці зв’язки посилюватимуться. Почесне консульство – це структура невелика, тут працює Почесний консул і його помічник. Наші головні функції – це налагодження культурних, економічних, торгівельних зв’язків між західною Україною і Молдовою», – зазначив Почесний консул Республіки Молдова у Львові Володимир Губицький.