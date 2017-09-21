У Львові урочисто відкрили Фестиваль кави. Фото
З 21 по 24 вересня у Львові, на проспекті Свободи, проходитиме наймасштабніша кавова імпреза Європи – Lviv Coffee Festival
Окрім традиційних чемпіонатів в рамках Kulchtsky Coffee Cup та вибору найкращої кав’ярні Львова, цього року започатковано ще одну номінацію – найкраща еко-кав’ярня.
Фото: Роман Бруцяк
У рамках кавового фестивалю будуть проведені заходи спільно із «Zero Waste Lviv» та Конгресом Міжнародного Пен-клубу.
Щодня з 21 по 24 вересня проходитиме кавовий тур.
Програму Фестивалю читайте тут