У Львові урочисто відкрили Фестиваль кави. Фото

З 21 по 24 вересня у Львові, на проспекті Свободи, проходитиме наймасштабніша кавова імпреза Європи – Lviv Coffee Festival

Окрім традиційних чемпіонатів в рамках Kulchtsky Coffee Cup та вибору найкращої кав’ярні Львова, цього року започатковано ще одну номінацію – найкраща еко-кав’ярня.

Фото: Роман Бруцяк

У рамках кавового фестивалю будуть проведені заходи спільно із «Zero Waste Lviv» та Конгресом Міжнародного Пен-клубу.

Щодня з 21 по 24 вересня проходитиме кавовий тур.

Програму Фестивалю читайте тут