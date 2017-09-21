У Львові та на Жидачівщині шукають зниклих дітей

20 вересня у Львові близько 08:30 пішов з дому Роман Якубів 2002 року народження, учень СЗШ №97, і до цього часу не повернувся

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Якщо хтось знає місце перебування хлопця , просимо повідомити у 102.

Фото за 2015 рік

Окрім того, рятувальники шукають зниклого безвісти хлопця у Жидачівському районі.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 20 вересня о 22:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в с. Новосільці Жидачівського району вийшов із дому та не повернувся хлопець 2005 року народження.

Станом на 10:00 21 вересня загубленого не знайдено. Пошукові роботи тривають.