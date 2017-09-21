У Львові обговорили транскордонну співпрацю з Польщею

Про ситуацію на українсько-польських пунктах пропуску, активізацію двостороннього співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища, напрацювання спільних ініціатив та організацію заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва, йшлося сьогодні, 21 вересня, під час засідання Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.

Участь у заході взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Львівської ОДА Олег Синютка, Воєвода Підкарпатський Ева Леніарт, заступники голів облдержадміністрацій Волинської та Закарпатських областей, посадовці з України та Польщі.

Олександр Ганущин під час засідання поінформував про нові досягнення в напрямку транскордонного співробітництва, зокрема на рівні перших осіб національних парламентів України і Польщі.

Воєвода Підкарпатський Ева Леніарт наголосила, що сьогоднішнє чергове зібрання – це вияв зацікавлення у транскордонній співпраці польської сторони.

«Нас поєднує багато речей, але є й те, що нас розділяє. Тому нам є над чим працювати. Наші регулярні зустрічі з транскордонного співробітництва допомагають віднаходити спільні об’єднавчі пункти. Багато питань, які ми обговорювали колись, вже реалізовуються. Але надалі одним із найслабших пунктів залишається – кордон. Сьогоднішня зустріч, вірю, стане значущим етапом для вирішення цієї проблеми», – зазначила вона.

Під час засідання Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва запланували обліт перспективних пунктів пропуску і огляд уже діючих.

«Сьогодні ми проектуємо для себе в межах місяця дуже важливу подію – це обліт перспективних пунктів пропуску і огляд діючих, щоб максимально пришвидшити процес їх розбудови і найголовніше – наблизити початок робіт на майбутніх пунктах пропуску», – повідомив Олександр Ганущин.

За його словами, є порозуміння з цього приводу і з польської сторони, тому між жовтнем і листопадом цей обліт має відбутися.

«Для нас стратегічним є майбутній пункт пропуску «Боберка – Смольник». Розуміємо, що вже зараз рівень транспортної інфраструктури в Турківському районі дозволяє говорити про те, що ми в межах року збудуємо дорогу до Боберки, і можемо паралельно розгортати проектні роботи по вказаному пункту пропуску. Одночасно будемо допомагати нашим колегам із Закарпатської області з пунктом пропуску «Лубня – Волосате» та Волинської – «Адамчуки – Збереже», – додав голова облради.

Як зауважив Олександр Ганущин, процес розбудови пунктів пропуску є дуже непростим і тривалим у часі. «Приміром, ситуація по «Нижанковичі – Мальховіце» від ноти триває з 2012 року. Зараз у нас стільки часу немає. Я би дуже хотів, щоб ми вклалися у 2-3 роки по будь-якому з нових пунктів пропуску», – підсумував голова Львівської обласної ради.

Довідково. Українсько-польська Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва складається з двох рівноправних частин – української та польської, що створюються на засадах паритету. Щорічно МКРМС очолюють співголови її національних частин, призначені відповідно Главою Уряду України та Головою Ради Міністрів Республіки Польща.

Українську делегацію очолює В’ячеслав Негода – перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Польську делегацію очолює Якуб Скіба – Державний секретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща.