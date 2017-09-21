Сьогодні – Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці, або Мала Пречиста – релігійне свято християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят.

Церкви східного обряду святкують його щороку 21 вересня, західного – 8 вересня. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей.

Вона народилась у галилейському місті Назареті, від праведних батьків Йоакима та Анни.

Батьки Діви Марії дожили до глибокої старості, але не мали дітей. Вони дуже сумували через це, часто молилися Богові та просили його, щоб дарував їм дитя. І при цьому дали обітницю – коли в них народиться дитя, то вони його посвятять на служіння Богові.

Після довгих переживань і молитов це бажання Йоакима та Анни здійснилося. У них народилася донька, яку щасливі батьки назвали Марією. Так назвав Її ангел, який сповістив про її народження. «Марія або Маріам, – говорить св. Єпіфаній, – означає володарка і надія. Бо вона мала народити Господа, який є сподівання народів». «Марія, ставши Матір’ю Творця, – говорить св. Іоан Дамаскін, – дійсно стала володаркою всіх народів».

Згідно із загальноприйнятим переказом, якого однаково дотримуються православні й католики, Діва Марія народилася в будинку Йоакима і Анни, який знаходився в північно-східній частині Єрусалиму. Зараз це територія Мусульманського кварталу Старого міста, біля Левових воріт. Проте точне місце православні і католики вказують по-різному, і ці місця віддалені одне від одного приблизно на 70 метрів. На православному місці побудований монастир святої Анни, на першому поверсі його є церква на честь Різдва Богородиці, а під самою будівлею монастиря збереглася печера, яка була, за переказом, частиною будинку Йоакима й Анни. Католики вказують місце будинку в безпосередній близькості від Віфезди і побудували там базиліку святої Анни, у крипті якої також є стародавні підземні приміщення.

На спомин Різдва Пресвятої Богородиці з давніх-давен встановлено церквою свято. Згадка про це свято дійшла до нас з IV ст., коли рівноапостольна княгиня Ольга побудувала храм у пам’ять про народження Матері Божої. В VI ст. про святкування Різдва Богородиці згадує святий Григорій Двоєслов у своєму секрементарії.

Святкуючи Різдво Пресвятої Богородиці, Церква і священики прославляють наближення божества до людей, його благодатне єднання з ними в образі Діви, народженої з благословення Божого.

На честь свята Різдва Пресвятої Богородиці в Україні та поза її межами зведено чимало храмів. Зокрема, храмовий празник сьогодні відзначають і 5 церков у Львові