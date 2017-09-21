Сьогодні на «Шуварі» обиратимуть найкращого господаря Львівщини

Сьогодні, 21 вересня, на ринку «Шувар» відбудеться фестиваль «Кращий господар Львівщини 2017»

Окрім почесної номінації, гостей свята потішить чимало атракцій. Серед них – «біг поросят» та «доїння кіз».

Фестиваль «Кращий господар Львівщини» діятиме у чотирьох локаціях – ярмарок «Добрі традиції Галичини», змагання серед господарів, спортивні змагання, food-зона. Відтак кращі господарі Львівщини змагатимуться у конкурсах «біг поросят», «доїння кіз», «зважуваннія на око дрібних тварин». Окрім цього підприємці повправляються в інтелектуальному та спортивному конкурсах.

У межах фестивалю на ярмарку «Добрі традиції Галичини» презентуватимуть продукцію фермерських господарств Львівщини. В асортименті – фермерські сири та молочні продукти, домашні ковбаси, паштети, копченості, хліб, випічка, різноманітні соуси, десерти і солодощі тощо.

«Ми запросили багато компаній, які переробляють сільськогосподарську продукцію, та сьогодні є прикладом для інших. Це підприємства, які виробляють екологічний продукт, безпечний для споживача. І фестиваль є змогою наочно продемонструвати гарний приклад виробників усім присутнім», – розповів заступник директора ТзОВ «Шувар» Іван Стефанишин

Святковий настрій гостям фестивалю створять колективи із Жовківського, Кам’янко-Бузького та Пустомитівського районів Львівщини. Крім цього, у food-зоні усі охочі зможуть поласувати стравами господинь Львівщини.