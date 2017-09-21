На Сокальщині придбали житло двом дітям, позбавлених батьківського піклування

Сьогодні, 21 вересня, у с. Себечів Сокальського району двом дітям, позбавлених батьківського піклування, – Зоряні й Артуру Дреботам – урочисто вручили ключі від трикімнатного будинку.

Як розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, помешкання придбали на виконання «Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2016 – 2018 роки», на реалізацію якої у 2017 році передбачили 6 млн 579 тис грн.

Наразі Зоряна Дребот (2000 р. н.) навчається у Володимир-Волинському педагогічному коледжі ім. А. Ю. Кримського, а Артур Дребот (1998 р. н.) у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва». Не маючи власного житла, проживали вони у прийомній сім’ї Чави.

Додамо, що загальна сума вартості об’єкту – 356 тис грн: обласний бюджет – 213 тис грн, місцевий – 143 тис грн. Будинок має 56,6 м кв. житлової площі, у ньому є три кімнати, розташований на земельній ділянці 0,21 га.

Варто зазначити, що з початку року на Львівщині придбали житло для 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа.