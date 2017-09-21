На Сколівщині під колесами автомобіля загинув пішохід, а на Сокальщині – велосипедист

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, одна зі смертельних ДТП трапилася 20 вересня о 20.40 на автодорозі Київ – Чоп в селі Нижнє Синьовидне Сколівського району.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Поло», 28-річний мешканець Сколівського району, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного мешканця цього ж району.

Унаслідок отриманих травм пішохід помер на місці.

А в Сокальському районі в автопригоді загинув велосипедист.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 вересня о 20.17 на вулиці Центральній в селі Межиріччя, Сокальського району. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Астра», 35-річний мешканець Червонограда, на пішохідному переході наїхав на велосипедиста, 27-річного мешканця Сокальського району.

Унаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці.

Поліцейські встановлюють обставини цих ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.